Covid-19. VAR do FC Porto-Braga sobe a árbitro principal

O FC Porto-Braga, da 14.ª jornada da I Liga, já não será dirigido por Rui Costa. O árbitro da Associação de Futebol do Porto teve contacto de risco com uma pessoa infetada com Covid-19 e teve de entrar em isolamento.

Assim, o árbitro principal da partida no Estádio do Dragão será António Nobre, originalmente nomeado como videoárbitro (VAR). O novo VAR da partida é Vasco Santos, que não estava destacado para esta ronda.

O assistente do VAR (AVAR), João Bessa Silva, passa para auxiliar de campo, juntamente com André Dias, que nem estava destacado para o jogo. Pedro Ribeiro sai da equipa e Nélson Pereira passa para AVAR.

João Gonçalves continua como quarto árbitro, único papel inalterado.

O FC Porto-Braga, da jornada 14 do campeonato, está marcado para domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Nova equipa:

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva



Equipa original:

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e André Dias

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: António Nobre

AVAR: Nélson Pereira