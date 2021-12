FC Porto sem "baixas" da batalha com o Atlético de Madrid

O FC Porto regressou ao trabalho no Olival, esta quarta-feira, poucas horas depois da eliminação da Liga dos Campeões e já a pensar no Sporting de Braga, próximo adversário na I Liga, no domingo, em jogo da 14.ª ronda.

A boa notícia para Sérgio Conceição é que não perdeu nenhum jogador, após o duelo com o Atlético de Madrid, que terminou com derrota por 1-3. Pepe e Grujic foram a jogo, depois de terem estado a contas com problemas físicos, e aparentemente não sofreram qualquer recidiva.