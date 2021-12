Atlético beneficiou de "desequilíbrio emocional" do Porto para eliminar dragões

Além das questões emotivas, o experiente treinador de 61 anos aponta a outra "pecha" do FC Porto, na derrota (1-3) com o Atlético Madrid : a incapacidade para materializar em golos as oportunidades criadas, um traço comum a outros jogos nesta fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com tudo perdido e nada a perder, Sérgio Conceição foi à procura do golo que permitiria ao Porto chegar ao empate e passar aos oitavos de final (no outro jogo, o Milan perdia em casa com o Liverpool). O técnico portista, numa decisão pouco habitual, trocou quatro jogadores num só momento. Para Rui Quinta, a forma como a equipa se expôs no plano defensivo, acabou por atraiçoar as pretensões do treinador.

“A dez minutos do fim, o Porto foi à procura de um golo. Abriu a frente de ataque, com outros jogadores com capacidade para visar a baliza, porque as coisas não estavam a funcionar”. A profunda mudança operada pelo treinador “deu largura e também consistência no jogo interior, mas acabou por expor muito a equipa no seu equilíbrio defensivo e isso foi-lhe fatal”, reconhece Rui Quinta.