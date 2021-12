Pepe lamenta falta de eficácia. "Este jogo foi o reflexo da fase de grupos"

Pepe, capitão do FC Porto, lamentou a falta de eficácia em frente à baliza, depois da derrota por 3-1 frente ao Atlético de Madrid que relega os dragões para a Liga Europa.

"Na primeira parte tivemos muitas oportunidades, poderíamos ter ido para o intervalo com outro resultado, melhor para nós. Eles tiveram a felicidade de um golo de bola parada, jogo acabou aí praticamente. Este jogo foi o reflexo da fase de grupos. Muitas oportunidades, mas não conseguimos o golo, foi assim em Madrid e com o Milan, em casa e fora. É levantar a cabeça, era um grupo muito difícil, até ao golo vemos que estivemos muito bem", disse à Eleven Sports.

O defesa-central deixou ainda uma crítica à equipa de arbitragem e diz que o ritmo de jogo quebrou muito depois do primeiro golo dos "colchoneros".

"Eles fecham-se muito bem, procuram contra-ataque e o árbitro deixou que o Atlético levasse o jogo para muitas paragens e confusão. Quebrou muito o ritmo de jogo. Faltou-nos alguma experiência e entramos no jogo deles. Marcaram em duas transições", explica.

Pepe considera que o resultado é injusto e recorda a dificuldade do grupo, com AC Milan, Liverpool e Atlético de Madrid: "Era um grupo extremamente difícil, não merecíamos esta derrota tão pesada, foi um jogo mais para o nosso lado do que para o lado do Atlético. Na Champions é assim, que não marca, sofre".