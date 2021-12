Luis Díaz foi o melhor de novembro da I Liga para o Sindicato dos Jogadores

Luis Díaz foi eleito o melhor jogador de novembro da I Liga pelo Sindicato dos Jogadores (SJ).

O extremo internacional colombiano do FC Porto, de 24 anos, marcou três golos nas duas jornadas do campeonato disputadas em novembro.

Luis Díaz reuniu 18,30% dos votos. Venceu a concorrência do uruguaio Darwin Núñez (Benfica), com 14,33%, e do japonês Shoya Nakajima (Portimonense, emprestado pelo FC Porto), com 9,88%.

O prémio de melhor jogador do mês da I Liga é eleito através do valor médio das pontuações dadas pelos jornais desportivos e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo SJ, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé (ponderação final de 40%).

Em outubro, o vencedor do prémio foi o iraniano Mehdi Taremi (FC Porto). No período agosto/setembro, foi o internacional português João Mário (Benfica).