FC Porto perde com o Atlético de Madrid e está fora da Youth League

Os juniores do FC Porto perderam, em casa, frente ao Atlético de Madrid, por 2-1, e estão fora da Youth League, a Liga dos Campeões do escalão de sub-19.

O primeiro golo do jogo no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, foi dos "colchoneros" e de bola parada. Um canto da direita sofreu um desvio ao primeiro poste e Ilias Kostis finalizou ao segundo poste, à passagem dos 18 minutos.

A chuva intensa complicou muito o relvado e o FC Porto chegou ao empate na segunda parte, de penálti, sobrado por Diogo Abreu, aos 55 minutos do jogo.

O empate era suficiente para os portistas, mas 10 minutos depois o Atlético fez o golo da vitória, por Carlos Martín. Os dragões tiveram uma oportunidade enorme para empatar, aos 94 minutos, mas David Vinhas atirou por cima uma oportunidade clara de colocar o Porto na próxima fase.

A derrota não foi suficiente e o Porto está fora da prova que venceu em 2019. A equipa portuguesa fica em terceiro lugar, com 10 pontos, os mesmos que o Atlético de Madrid, mas com desvantagem na diferença de golos, depois de uma igualdade no confronto direto. O Liverpool vence o grupo, com 11 pontos.