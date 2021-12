FC Porto depende só de si para chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões

No entanto, o empate no Dragão frente à equipa de Simeone pode também ser suficiente . A equipa de Sérgio Conceição segue em frente com um empate, caso o AC Milan não bata o Liverpool . Jurgen Klopp já admitiu que vai rodar a equipa .

Nesse sentido, o FC Porto garante a passagem se vencer o Atlético de Madrid , independentemente do resultado entre AC Milan e Liverpool, em San Siro.

O Liverpool entra em campo nesta jornada já com o primeiro lugar garantido, com 15 pontos somados em 15 possíveis. O FC Porto está no segundo lugar e, por isso, é a equipa que depende só de si para garantir a segunda vaga para os oitavos de final . Os dragões somam 5 pontos, enquanto que Atlético de Madrid e AC Milan estão empatados com 4 pontos.

Liga Europa e último lugar são hipóteses



As contas do apuramento são simples, mas o FC Porto pode até terminar no último lugar e fora das provas europeias.

Se o FC Porto perder frente ao Atlético de Madrid, fica fora dos "oitavos", mas o terceiro ou quarto lugar dependerá do jogo de Itália. Em caso de vitória do AC Milan, os dragões ficam no último posto e fora das provas europeias.

Caso o Porto perca, mas o AC Milan empate com o Liverpool, FC Porto e Milan ficam empatados com cinco pontos, mas os dragões ficariam no terceiro lugar, uma vez que garantiram vantagem no confronto direto frente aos italianos. Equipa de Conceição continuaria nas provas europeias, na Liga Europa.

Caso os dragões empatem e o Milan vença o Liverpool, o FC Porto ficaria também em terceiro lugar e seguiria para a Liga Europa.

O FC Porto-Atlético de Madrid e o AC Milan-Liverpool jogam-se nesta terça-feira, às 20h00, e vão decidir o futuro do clube portista nas provas europeias. Tudo para acompanhar na Renascença, com relato no Dragão e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.