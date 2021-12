Taremi esquece seca de golos. "O mais importante é que o FC Porto vença"

Mehdi Taremi esquece a série de sete jogos seguidos sem marcar para destacar que o importante seria o FC Porto vencer o Atlético de Madrid, na terça-feira, e garantir presença nos "oitavos" da Liga dos Campeões.

"Quando marcamos é importante para a equipa. Celebrar uma vitória traz muita alegria a jogadores, adeptos, a todos do FC Porto. Isso é o mais importante, acima de tudo. O mais importante no final do jogo é que o FC Porto tenha vencido", disse, em conferência de imprensa.

O iraniano reconhece a dificuldade do grupo desde o início, mas diz que o objetivo é vencer os "colchoneros".

"Cada jogo para nós é igual. Vamos para campo para vencer cada jogo, sem importar qual o adversário, pelo qual temos o máximo respeito. Tentamos vencer cada jogo e é isso que vamos fazer novamente", disse.

O FC Porto-Atlético de Madrid e o AC Milan-Liverpool jogam-se nesta terça-feira, às 20h00, e vão decidir o futuro do clube portista nas provas europeias. Tudo para acompanhar na Renascença, com relato no Dragão e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.