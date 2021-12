Grujic lesionou-se devido à "fraca qualidade dos relvados" no Olival

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, deixou um recado para o próprio clube devido à "fraca qualidade dos relvados" no Olival e que levaram à lesão de Marko Grujic.

Em conferência de imprensa, o técnico explicou que o sérvio sofreu uma entorse e pede para que todos os departamentos do FC Porto estejam "à mesma velocidade".

"O Grujic fez uma entorse e está difícil a sua utilização face à fraca qualidade dos relvados que temos. É importante alertar todos os profissionais do FC Porto que temos de andar todos à mesma velocidade. Andar à mesma velocidade é de alto nível, não se compadece andarem uns a uma velocidade e outros a outra", atira.

Apesar da lesão, Sérgio não risca por completa Grujic do jogo frente ao Atlético de Madrid, apesar de reconhecer a probabilidade de jogar ser pouca.

O FC Porto-Atlético de Madrid e o AC Milan-Liverpool jogam-se nesta terça-feira, às 20h00, e vão decidir o futuro do clube portista nas provas europeias. Tudo para acompanhar na Renascença, com relato no Dragão e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.