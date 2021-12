Grujic e Pepê ausentes do treino do FC Porto na véspera do Atlético de Madrid

O FC Porto realizou, esta segunda-feira, o último treino antes da receção ao Atlético de Madrid, jogo que decide o futuro dos dragões na Liga dos Campeões.

Marko Grujic e Pepê não estiveram no relvado nos 15 minutos abertos à comunicação social, pelo que podem estar em dúvida para o jogo no Estádio do Dragão. O jornal "Record" avança que Pepê está infetado com a Covid-19.

A estes dois jogadores juntam-se os quatro lesionados, que também não estiveram no relvado: Pepe, João Mário, Marcano e Francisco Conceição.

A única recuperação foi o guarda-redes Cláudio Ramos, que já esteve no treino. Gonçalo Borges, jovem avançado da equipa B, foi chamado para integrar a sessão.

O FC Porto-Atlético de Madrid e o AC Milan-Liverpool jogam-se nesta terça-feira, às 20h00, e vão decidir o futuro do clube portista nas provas europeias. Tudo para acompanhar na Renascença, com relato no Dragão e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.