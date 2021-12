Conceição não assume favoritismo, mas apenas pensa em vencer Atlético de Madrid

Sérgio Conceição não assume o favoritimo que Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, lhe atribuiu antes do último duelo, mas só pensa em vencer os "colchoneros", porque acredita que o AC Milan vai vencer o Liverpool no outro jogo do grupo.

"Estou plenamente convencido que o Milan vai ganhar ao Liverpool. Cabe-nos ganhar, ponto. Conheço as equipas, o contexto e acho que o Milan vai dar uma boa resposta e temos de fazer o nosso trabalho. Estamos numa posição em que temos de olhar para o nosso jogo", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O treinador do FC Porto mostrou-se satisfeito por chegar à última jornada de um grupo tão complicado a depender só de si para chegar aos "oitavos", uma qualificação que considera merecida.

"Estar a disputar o acesso aos oitavos na ultima jornada é, por si só, merecedor de elogios para a equipa e é bom. Seria merecido estar no oitavos de final e merecíamos. Qualquer uma das três equipas pode passar, é um jogo importante para nós e temos de pensar em vencer", atira.

Simeone disse que os dragões são favoritos, mas Sérgio Conceição suspeita das intenções do seu antigo colega de equipa e atual treinador do Atlético de Madrid.

"Não entendo porque disse isso, talvez pela fase de grupos que fizemos, por simpatia ou por estratégia. É o campeão espanhol em título, era um grupo extremamente difícil e sempre disse que o Liverpool estava uns furos a cima do resto. Não há favoritos, mas pelos nomes do plantel acho que não deixa dúvidas quem será o favorito amanhã, mas quando o árbitro apitar, quem for mais competente vai ganhar. Não há favoritos", justificou.

Marko Grujic está lesionado, mas não totalmente riscado do jogo, como Pepe e João Mário: "Não está de fora o Grujic, é possível estar disponível, mas é muito difícil, tal como o Pepe e o João Mário".

O FC Porto-Atlético de Madrid e o AC Milan-Liverpool jogam-se nesta terça-feira, às 20h00, e vão decidir o futuro do clube portista nas provas europeias. Tudo para acompanhar na Renascença, com relato no Dragão e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.