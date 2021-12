Sérgio Conceição. Triunfo do Porto "merecido, mas difícil"

Sérgio Conceição considera que o 0-3 com que o FC Porto venceu no terreno do Portimonense não representa o que se passou em campo. Ainda assim, não deixa de acreditar na justiça da vitória da sua equipa.

"O resultado não espelha dificuldade do jogo. Foi merecido, mas foi difícil. Nos primeiros minutos tivemos algumas dificuldades. Fomos crescendo e criando situações. Criamos muito para aquilo que finalizamos e que dá golo. Estou muito contente com a boa prestação da equipa e de todos os jogadores, incluindo os que foram entrando. Jogo bem conseguido", assinalou o treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV.

Apesar de considerar o resultado volumoso, Sérgio entende, também, que o Porto podia, "com mais eficácia, ter conseguido mais um ou outro golo".

Não obstante, foi um "resultado justo para um bom jogo de futebol".