FC Porto quer contrariar a eficácia do Portimonense

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, quer contrariar a grande eficácia do Portimonense no duelo de sexta-feira entre as duas equipas, no Algarve. Em conferência de imprensa, o técnico deixa elogios à equipa de Paulo Sérgio.

"Organizam-se bem, são muito vertifcais e incisivios nos ataques à baliza. Pode ser das equipas que nem cria muitas oportunidades por jogo, mas as que criam são muito eficazes, são os factos", disse, em conferência de imprensa.

O Portimonense está no sexto lugar da I Liga, com 20 pontos, com 13 golos marcados e apenas nove sofridos. Sérgio fala num jogo sempre difícil em Portimão e destaca o registo defensivo.

"O histórico leva-me para pensar que é sempre muito difícil jogar em Portimão, temos jogos lá ganhos ao cair do pano, sempre com jogos muito interessantes do Portimonense. Juntou isso a uma capacidade de sofrer pouco. Cabe-nos continuar a criar muitas situações no último terço e sermos um pouco mais eficazes na finalização e continuarmos a ser concentrados e muito fortes no processo defensivo", diz.

Nakajima está emprestado pelo FC Porto ao Portimonense e não estará no jogo. O japonês vive um bom momento de forma no Algarve, mas Sérgio não entra em grandes comentários em relação ao seu antigo jogador.

"Olhei para o Portimonense, para os jogadores e não olhei para o Nakajima porque sabia que não pode dar o seu contributo, que tem sido de bom nível, dentro do contexto do Portimonense e não do FC Porto", diz.