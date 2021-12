Covid-19 preocupa Sérgio Conceição. "Tivemos uma conversa no balneário"

O crescente número de casos de Covid-19 no país e o regresso de surtos no futebol preocupam Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, que admite que a responsabilidade é máxima e recordou os jogadores disso mesmo numa conversa de balneáro com o departamento médico.

"Ainda hoje tivemos uma conversa no balneário com o departamento médico. A responsabilidade é de toda a gente, sabemos que se não formos responsáveis podemos ficar sem elementos, não só jogadores, mas de todo o staff", começou por dizer, em conferência de imprensa.

A Belenenses SAD tem toda a estrutura em isolamento, depois de vários casos positivos de Covid-19 da nova variante Ómicron, tal como o Tondela, que está igualmente em isolamento. No Sporting, o capitão Coates também testou positivo.

Sérgio Conceição assume que é preciso combater a propagação com "responsabilidade máxima2.

"Temos de viver com isso, com máxima responsabilidade e a ideia que todos os cuidados são poucos para nos mantermos aptos para a vida normal. Não é só no futebol, é preocupante para a sociedade, temos de combater isso da melhor forma", termina.

O FC Porto joga em casa do Portimonense na sexta-feira, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.