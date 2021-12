Manuel Serrão. “Estou mais preocupado com imagem do clube do que propriamente com campeonato”

Manuel Serrão admite que as últimas notícias que envolvem o presidente do FC Porto afetam a imagem do clube.

Pinto da Costa continua no centro das atenções, com a imprensa a revelar que o líder dos dragões está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de resultados viciados e de ter um esquema montado há 10 anos para desviar dinheiro do clube.

Em Bola Branca, o adepto azul e branco pede um esclarecimento - em vez de insinuações - embora reconheça que a imagem portista sai – para já - afetada.

“Estou mais preocupado com a imagem do clube do que propriamente com o campeonato. Os jogadores são maiores e vacinados e têm de estar imunes a estas notícias. Agora, lamento que isto tudo venha a público e seja mediático sem que haja - até ao momento - nenhum arguido. E não havendo arguidos nem há possibilidade de as pessoas se defenderem”, referiu.

Serrão acrescenta: “É mau para a imagem do FC Porto, é mau para a imagem do futebol em geral – também já aconteceu com o Benfica, com o Braga, o Guimarães, o Tondela, o Rio Ave. É mau para o futebol, mas sobretudo é mau que se lancem estas insinuações e não haja conhecimento de nenhuma acusação, nem sequer constituição de arguidos”.

De qualquer modo, Serrão anseia para que nada do que se noticia seja confirmado.