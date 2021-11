Francisco Conceição quer juntar Dragão de Ouro a títulos

Francisco Conceição assumiu, esta segunda-feira, a ambição de juntar títulos ao Dragão de Ouro de Atleta Revelação do Ano do FC Porto.

"É um sonho tornado realidade ganhar um Dragão de Ouro, é um privilégio e um reconhecimento do meu trabalho e que possa continuar a fazer mais e melhor. Quero acrescentar a este prémio individual os prémios coletivos que podemos ganhar este ano, porque é disso que este clube vive. Isto é apenas o início", declarou o "10" portista, no discurso de aceitação do prémio, na Gala dos Dragões de Ouro, no Dragão.

O Dragão de Ouro para Atleta Jovem do Ano foi para Umaro Candé, avançado de 16 anos da equipa de sub-19 do FC Porto. O discurso do jovem da Guiné-Bissau, dedicado à mãe, emocionou os presentes.

"Sinto-me honrado, orgulhoso e agradecido. Dedico este prémio à minha mãe, que já não está entre nós. Em todos os momentos penso nela. E agradeço à minha outra mãe, que não está presente hoje [esta segunda-feira], e a toda a minha família e amigos. Vou continuar a trabalhar para que este seja o primeiro de muitos", desejou Umaro Candé.