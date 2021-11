Sérgio Conceição. “Vitória merecida”

O treinador do FC Porto elogiou o adversário, mas deu os parabéns aos seus jogadores depois da remontada (2-1) no Dragão contra o V. Guimarães.

"Antevia algumas dificuldades porque o Vitória tem uma equipa técnica com qualidade, com jogadores com capacidade para desequilibrar num momento ou outro. Podíamos ter concluído com outro critério um ou outro lance. Críamos muito e isso deixa-me satisfeito. Depois, num lance de penálti, sofremos o golo. Não ficámos nervosos com isso e surgiu o golo do empate. Surgiu também o 2-1, mas dizem-me que por alguns centímetros, não fomos para o intervalo com uma vantagem que era merecida”, disse Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões considera, no entanto, que “não foi, seguramente, dos nossos melhores jogos mas foi uma vitória merecida".

Em declarações à Sporttv, Conceição elogiou a forma "rápida mas sem estar intranquila”.

A equipa do Dragão chegou aos 40 jogos sem perder no campeonato. Sérgio Conceição lembra que os azuis e brancos “festejam títulos, não vitórias”.

O FC Porto derrotou o Vitória por 2-1, com golos de Luis Diaz e Evanilson, respondendo a um tento de Marcus Edwards para o visitante.