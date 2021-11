Rúben Semedo no FC Porto seria "boa notícia para ambos"

Luisinho diz, em entrevista a Bola Branca, que a transferência de Rúben Semedo para o FC Porto seria uma "boa notícia" para central e clube.

Jogador e dragões aproximaram-se nos últimos dias, segundo "O Jogo", e a urgência de encontrar alternativa aos lesionados Pepe e Marcano pode levar ao fecho do negócio em breve. Rúben Semedo, por sua vez, tem luz verde do Olympiacos para procurar outro emblema na carreira.

Antigo colega do ainda defesa dos gregos em Huesca, o esquerdino Luisinho, atualmente no Leixões, reconhece que Semedo passou por episódios negativos na carreira (acusações de sequestro e violação), mas assegura que o amadorense entraria bem no grupo azul e branco.

"É uma boa notícia para ambos. Apesar de o Rúben estar agora sem jogar, conhecemos a sua qualidade futebolística. Coincidi com ele em Huesca e é um grande jogador. Infelizmente, teve momentos negativos na sua vida. Pela qualidade que tem, encaixaria no FC Porto. É bastante agressivo e rápido. E é tudo o que Porto precisa neste momento, em face das baixas que tem. Então, encaixaria perfeitamente no Porto", sustenta Luisinho.

O lateral-esquerdo, de 36 anos, que Rúben Semedo ganharia igualmente estabilidade emocional com um regresso ao futebol português.

"Voltar a Portugal, ao seu país, e estar junto da sua família pode fazer com que assente de uma vez no futebol. É uma excelente pessoa, mas teve momentos que não foram os mais felizes para ele e nos quais não queria estar envolvido. Acho que é o momento ideal para voltar e ser feliz. Precisa de estabilidade, como qualquer jogador", aponta o defesa.

Em Portugal e mais perto de Fernando Santos

Rúben Semedo, de 27 anos, vestiu por três vezes a camisola principal das seleção nacional. Todavia, a última chamada aconteceu há mais de um ano, para um desafio da Liga das Nações, contra a Croácia.

Nestas declarações a Bola Branca, Luisinho acredita que o central, com minutos de utilização e em Portugal, estará, também, mais perto de ver novamente o seu nome na lista de eleitos de Fernando Santos.

"Já foi chamado e, estando a jogar, fica muito mais próximo de voltar à seleção", finaliza o jogador do Leixões, sobre Rúben Semedo.