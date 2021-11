Barroso. Lesões "tramam" Pepe, mas Fábio Cardoso pode cumprir

Pepe é fundamental para o FC Porto, mas quem jogar cumprirá, garante Barroso, que desvaloriza a baixa do central internacional português, que foi mais uma vez obrigado a sair prematuramente diante do Liverpool, devido a lesão, como já sucedera na primeira volta, no Dragão.

Em declarações a Bola Branca, o antigo médio manifesta confiança nos eventuais substitutos, como seja Fábio Cardoso, utilizado em Anfield.

"O Pepe arriscou, as coisas não correram bem e com certeza não estará pronto para o próximo jogo. [É um jogador fundamental] pela liderança na equipa, mas também pela categoria com que joga. Agora, sabemos que com a idade mais difíceis as lesões são de curar", assinala.

Barroso acredita que Fábio Cardoso dá garantias para o lugar de Pepe.

"Já demonstrou no Santa Clara que tem qualidade. Não tem jogado muito e só jogando é que mostra a sua qualidade. E o FC Porto, os seus colegas, vão ajudá-lo, se jogar, a cumprir o que o treinador mandar", afirma.

O ex-futebolista está, igualmente, confiante na passagem dos dragões aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Para isso, "basta" derrotar o Atlético de Madrid, no Dragão, na última jornada do grupo B:

"Já demonstrou em Madrid que pode ganhar ao Atlético e estou muito confiante que o FC Porto vai passar. É bom para o FC Porto e para o próprio futebol português, dando assim uma prova cabal que pode deixar para trás grandes equipas. Aproveito para dar os parabéns ao Sporting."