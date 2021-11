Sub-19 do FC Porto goleados pelo Liverpool na Youth League

A equipa de sub-19 do FC Porto perdeu, por 4-0, esta quarta-feira, com o Liverpool, em jogo da penúltima jornada do Grupo B da Youth League. Corness, Maquieira, Woltman e Norris marcaram os golos da partida.

Com esta derrota, os dragões foram igualados pelo Liverpool no topo da classificação, com 10 pontos. Os ingleses têm vantagem no confronto direto.

As contas do apuramento ficam adiadas para a última jornada, em que o Porto recebe o Atlético de Madrid e o Liverpool visita o AC Milan. Os dragões precisam de fazer um resultado melhor do que ons ingleses para vencer o grupo e passar aos oitavos de final da competição.

O segundo lugar dá acesso a um "play-off" a um dos vencedores dos grupos do Caminho dos Campeões da Youth League.