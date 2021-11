Marcano operado ao pé direito

Iván Marcano foi operado, esta quarta-feira, ao pé direito, na Clínica Espregueira, no Porto. Em comunicado, a clínica informa que o cirurgião responsável foi o holandês Niek van Dijk, especialista que já operou Cristiano Ronaldo, Pepe e João Félix.

A informação veiculada não detalha o tempo de paragem estimado do central do FC Porto. Marcano lesionou-se no tornozelo direito no jogo com o Boavista, a 30 de outubro.

O jogador ainda foi integrado em treino, mas acabou por ter de ser submetido a cirurgia. Sem Marcano, Sérgio Conceição fica com o lote de centrais reduzido a Pepe, Mbemba e Fábio Cardoso.

João Marcelo, da equipa B, poderá ser solução imediata para o plantel principal. Dependendo do tempo de paragem de Marcano, o FC Porto poderá equacionar investimento no mercado de janeiro.