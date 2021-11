Ineficácia e talento. Sérgio Conceição explica derrota do FC Porto em Liverpool

A derrota do FC Porto em Liverpool, por 2-0, deveu-se à "falta de eficácia ofensiva" dos portugueses e à "grande qualidade individual do aversário", de acordo com a análise feita por Sérgio Conceição no final do jogo.

Em declarações à Eleven Sports, o treinador do FC Porto assinalou que a sua equipa fez "talvez a melhor primeira parte contra este Liverpool".

"Criámos três ou quatro ocasiões claras de golo. Defensivamente também fomos uma equipa rigorosa. Entrámos bem na segunda parte, também criámos situação para fazer golo e, depois, numa falta que deixa muitas dúvidas, houve um remate fantástico do Thiago. Depois, também a qualidade individual do Salah. Falta de eficácia e qualidade de indivual. São essas as chaves do jogo", assumiu o técnico portista.

Sérgio admitiu que sai, sem "a mínima dúvida", mais satisfeito deste jogo do que do da primeira volta, em que o Liverpool goleou (1-5) no Dragão. Agora, é pensar na "final" da última jornada com o Atlético de Madrid.

"Disse desde o início que este grupo seria decidido na última jornada. Falta um jogo, que nos pode dar o acesso aos 'oitavos', mas temos de realçar as boas prestações do FC Porto, criando sempre uma mão-cheia de oportunidades em todos os jogos. É pena não termos tido sempre eficácia, senão já teríamos o apuramento garantido", assinalou.



Pepe estava em dúvida para o jogo, foi titular, mas saiu aos 24 minutos. Substituiu-o Fábio Cardoso. Sérgio explicou a opção de colocar o internacional português no onze inicial, apesar das limitações físicas.

"O Pepe é um campeão. Senti que podia ajudar e que podia jogar, porque estava em condições nos testes que tinha feito, e foi lá para dentro. Esteve presente para ajudar a equipa, pena foi não poder ter feito o jogo todo. Entrou o Fábio, que deu uma boa resposta", salientou o treinador.