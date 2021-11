Sérgio Conceição ainda não descarta Pepe para Liverpool

Sérgio Conceição ainda tem esperança de poder contar com Pepe na visita do FC Porto ao Liverpool. Por outro lado, Marcano está riscado para o jogo da quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

"Marcano não vai viajar connosco. O Pepe vai viajar, mas será também até à última hora tentar recuperar", revelou o treinador do FC Porto, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Sérgio explicou que o internacional português viaja para Inglaterra porque é um jogador "extremamente importante não só dentro do campo", mas também pelo "peso que tem no balneário, para os colegas".

"Não quero dizer que o Marcano não tem, mas com o Pepe ainda há esperança de recuperá-lo. O Marcano é impossível", esclareceu.



