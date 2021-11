Pepe e Marcano continuam em dúvida na véspera do Liverpool

Pepe e Marcano continuam em dúvida para a visita do FC Porto ao Liverpool, da quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Os dois centrais não estiveram presentes no relvado, nos 15 minutos abertos à imprensa do treino desta terça-feira, na véspera do jogo.

No dia anterior, Marcano tinha feito treino integrado condicionado. É possível que se tenha juntado aos companheiros mais tarde, na sessão desta manhã. Pepe tinha feito trabalho de ginásio e tratamento.

O Liverpool-FC Porto está marcado para quarta-feira, às 20h00, em Anfield Road. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.