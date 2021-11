O FC Porto informou, esta terça-feira, que Iván Marcano vai ser operado.

O central espanhol, de 34 anos, vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica para corrigir uma lesão no pé direito, que o tem afastado da competição.

Marcano não viaja com o FC Porto para Inglaterra, onde os dragões vão defrontar o Liverpool, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões.

O outro cliente do departamento médico do clube portista, Pepe, viaja com a equipa. Sérgio Conceição acalenta esperança de ainda poder utilizar o central internacional português diante dos ingleses.

A comitiva do FC Porto viaja rumo a Liverpool às 17h00, tendo chegada prevista para as 19h15.

O Liverpool-FC Porto está marcado para quarta-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.