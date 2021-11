FC Porto confirma buscas para "apreensão de documentos"

Na manhã desta segunda-feira, a SIC noticiou que estavam a decorrer buscas no Estádio do Futebol Clube do Porto. Entre outros dirigentes, as buscas envolvem o próprio presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.

O FC Porto confirmou, em comunicado , as buscas no Estádio do Dragão para a "apreensão de documentos que pudessem interessar à investigação".

As diligências estão no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal cuja investigação se encontra a cargo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e conta com a estreita colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A revista "Sábado" avança que também estão em causa negócios de transferências de jogadores e as buscas em curso incluem as casas de vários empresários ligados ao futebol, como Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Na execução das buscas participaram 85 elementos da Inspeção Tributária da AT e da PSP, bem como magistrados do Ministério Público.