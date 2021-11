Árbitro espanhol para o Sporting e um alemão para o Porto

Na quarta-feira, a formação leonina recebe o Borussia Dortmund, em jogo da quinta jornada do Grupo C, e pode qualificar-se para os oitavos de final da prova, caso vença os alemães por dois golos.

Carlos del Cerro Grande vai ser auxiliado pelos compatriotas Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernández, enquanto Cesar Soto Grado será o quarto árbitro e Juan Martínez Munuera o videoárbitro (VAR), assistido por Ricardo de Burgos.

O Ajax lidera o grupo com 12 pontos e já está apurado para a fase seguinte, com o Borussia Dortmund em segundo com seis, os mesmos do Sporting, enquanto os turcos do Besiktas estão em último, sem qualquer ponto somado.