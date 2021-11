Otávio disponível para Liverpool

Otávio saiu lesionado da partida para a Taça de Portugal contra o Feirense, com queixas no joelho esquerdo, mas não consta do boletim clínico do FC Porto divulgado este domingo.

Esta ausência quererá dizer que o internacional luso vai estar disponível para a partida contra o Liverpool para a Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira.

Os dragões têm dois lesionados: Pepe (tratamento e trabalho de ginásio) e Marcano (trabalho integrado condicionado).

O FC Porto volta a treinar esta segunda-feira, às 15h30.