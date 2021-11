Sérgio Conceição. “Os meus jogadores foram muito competentes”

O treinador FC Porto elogiou a seriedade dos seus jogadores na partida da Taça de Portugal contra o Feirense.

"Tem importância de passarmos aos oitavos de final, que é um objetivo do clube. Depois pela resposta com grande seriedade que a equipa deu. Nós falamos sempre disso, mas hoje vimos equipas de escalões inferiores a ganhar a equipas da Primeira. Não é fácil, porque nesse plano mais motivacional do jogo há sempre essa faceta de que normalmente os jogadores de escalões inferiores olham para o jogo de uma forma para se superar. Estávamos avisados, mas os meus jogadores foram muito competentes”, disse Sérgio Conceição.

Apesar disso, o técnico dos dragões deixa uma nota: “Não estou totalmente satisfeito, porque não gosto de sofrer golos, mas faz parte do que é a busca da perfeição dos treinadores”.

Questionado sobre se o afastamento da Taça da Liga serviu como lição para este momento, Conceição separou as águas. "São jogos diferentes. Não podemos facilitar em nenhum momento. Nós sabemos que nas competições internas somos uma equipa com individualidades normalmente mais fortes que os adversários”.

Destaque neste jogo para o primeiro golo de Francisco Conceição pela equipa principal dos dragões. O pai e treinador comenta: “Vou confidenciar que a primeira coisa que me veio à cabeça quando ele me veio abraçar, contente por ter marcado o primeiro golo, a minha primeira frase foi 'vai agradecer ao Mehdi' [Taremi], porque é ele quem normalmente marca os penáltis. Mas achei que naquele momento era importante dar moral a um avançado. Não por ser o Francisco, mas sim por ser um avançado que está à procura do golo. O Francisco é exatamente igual aos outros. Em casa é completamente diferente, pode cair uma lágrima, aí já vejo de forma diferente, mas consigo separar o que são as coisas entre treinador e o pai dos quatro filhos que tenho", garantiu.

Precisamente Taremi saiu amuado porque queria ter sido ele a apontar a grande penalidade. O técnico não foi questionado sobre esse momento.

O FC Porto goleou o Feirense por 5-1 e segue em frente na Taça de Portugal.