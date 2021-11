Sérgio Conceição fará alterações no onze para o Feirense

Sérgio Conceição admite fazer alterações na equipa para a receção ao Feirense, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O FC Porto teve vários jogadores nas seleções e, quatro dias depois de jogar com o Feirense, visita o Liverpool, para a Liga dos Campeões. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Sérgio Conceição confessou que terá esses dois fatores em conta na escolha do onze inicial.

"Os jogadores vêm de contextos e comportamentos diferentes nas seleções. Uns jogam, o que é bom, outros não fazem nenhum minuto. Vêm em patamares diferentes e essa gestão não é fácil. Obriga-nos muitas vezes a utilizar quem teve mais tempo para preparar o jogo. Também temos de ter em conta a capacidade física de cada jogador. Há jogadores que estão no limite ou em dúvida", assinalou.

Por exemplo, Marcano saiu do treino e será "difícil dar o seu contributo". Pepe está "com dificuldades" e Wendell, ainda que recuperado, "ainda não está a 100%" a nível de confiança, após "uma lesão muito chata".

Quanto ao Feirense, o treinador do FC Porto destacou que os fogaceiros estão com "muita motivação", também fruto de liderarem a corrida à subida ao principal escalão, e que têm "uma ideia de jogo bem definida", que Sérgio Conceição não espera que se vá alterar no Dragão.