Sérgio Conceição, a renovação de Fábio Vieira e o Fortnite

Sérgio Conceição salientou, esta sexta-feira, que não se guia pela duração dos contratos dos jogadores, mas sim pela qualidade. Ainda assim, admitiu que é algo que dá conforto, especialmente, aos jovens.

Em conferência de imprensa, Sérgio foi questionado sobre a evolução de Fábio Vieira, que renovou contrato com o FC Porto até 2025, depois de, tal como outros jovens do plantel, já ter ouvido palavras mais duras do treinador desde que se estreou pela equipa principal. A resposta começou com um toque de humor e uma referência a um conhecido videojogo.

"Os jovens e mesmo os menos jovens, hoje em dia, por muito duro que se seja, na mesma noite, com o Fortnite e outras coisas, já se perdeu. Tem a ver com o trabalho diário, a exigência diária e o entrosar da mensagem do que é importante para se ter sucesso no futebol. Eles têm qualidade técnica, mas também existem outras situações muito importantes no jogo deles e é isso que tentamos passar", salientou o técnico.

Embora os jogadores, a nível emocional, fiquem "claramente agradados" com a renovação, Sérgio frisou que tem de ser coerente no discurso:

"Não posso dizer que fico muito contente com uma renovação e na conferência seguinte dizer que não olho para os contratos. Tenho vários jogadores a acabar contrato este ano e não tem sido regra olhar para isso. Normalmente, não olho. Se está cá, ótimo: vamos trabalhar com ele e utilizá-lo de acordo com as nossas necessidades. De qualquer forma, o clube está a fazer um trabalho muito bom nesse sentido. O Fábio não é o primeiro jovem que renova, mas não renova por ser jovem, mas sim por ter qualidade para fazer parte do plantel principal do FC Porto."

Alterações no onze à vista

Sérgio Conceição fazia a antevisão da receção do FC Porto ao Feirense, da II Liga, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Os fogaceiros estão com "muita motivação", também fruto de liderarem a corrida à subida ao principal escalão, e têm "uma ideia de jogo bem definida", que o treinador portista não espera que se vá alterar.

O FC Porto teve vários jogadores nas seleções e, quatro dias depois do Feirense, visita o Liverpool, para a Liga dos Campeões. Tendo esses dois aspetos em conta, Sérgio Conceição admitiu fazer alterações à equipa.