Fábio Vieira renova com o FC Porto até 2025

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Fábio Vieira até 2025.

O criativo, de 21 anos, internacional sub-21 por Portugal, terminava contrato no final da presente época. Prolonga o vínculo por mais três anos, algo "muito importante" para Fábio Vieira e que o deixa "muito feliz", segundo deu conta ao Porto Canal, na cerimónia de renovação.

"Já ambicionava há algum tempo renovar contrato com o clube que amo e que represento desde pequenino. Tenho de continuar a aproveitar o momento e as oportunidades e continuar a trabalhar para ajudar a equipa a alcançar os objetivos. É óbvio que ainda quero mais. Espero conquistar ainda muitos mais títulos, é para isso que cá estou. Estou num clube de topo mundial e prevejo coisas muito felizes para o futuro", afirmou.



Talentos "muito bem aproveitados" pelo treinador

Ao lado de Fábio Vieira, estava o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, que destacou que "todos os talentos que nasceram no FC Porto estão a ser muito bem aproveitados" por Sérgio Conceição.

"Tenho a certeza que vão continuar a crescer e que vão ser grandes jogadores a nível nacional e internacional. O Fábio tem enorme talento, tem enorme vontade e tem tudo para triunfar. Tem a felicidade de estar num clube de que gosta, de estar num clube que gosta muito dele e de ter um treinador que sabe potenciar os jovens de talento", salientou.

Pinto da Costa dirigiu-se, depois, diretamente a Fábio Vieira: "Aproveita esta oportunidade. Hás de ser uma referência do FC Porto com muito trabalho, com muita paciência e com muita determinação."

Fábio Vieira estreou-se pela equipa principal do FC Porto na época 2018/19. Esta temporada, leva 11 jogos, três deles como titular, e cinco assistências. Tem agora contrato válido até 30 de junho de 2025.