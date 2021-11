Suplente no FC Porto, Corona continua a ter a confiança do selecionador do México

O selecionador do México continua a ter confiança em Jesús Corona, apesar do estatuto de suplente no FC Porto.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Gerardo "Tata" Martino sublinhou que fala "pontualmente" com o extremo portista, que apesar de não jogar no clube continua a ser convocado para a seleção.

"Estamos sempre próximos dos futebolistas, sobretudo aqueles que, por um motivo ou outro, não passam por um bom momento nas suas equipas. Sempre que há uma convocatória, existem jogadores que não estão ao melhor nível ou não conseguem expressar o seu melhor nível futebolístico, mas que continuam a ser jogadores importantes para a seleção, e outros que vêm fazendo o seu trabalho para estar aqui. Tomamos decisões e há maior ou menor concordância", referiu.

Corona participou em apenas nove dos 17 jogos que a equipa de Sérgio Conceição já disputou esta temporada e só foi titular em cinco. O extremo internacional mexicano, de 28 anos, termina contrato no final da época.