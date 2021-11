Grujic e Radonjic estão prontos a "explodir" no campeonato

Lazar Rosic, central sérvio do Moreirense, vê muita qualidade nos compatriotas Marko Grujic, do FC Porto, e Radonjic, do Benfica, que estão prontos a afirmar-se no campeonato português.

Rosic diz que o médio dos dragões tem mostrado muita qualidade, mas falta ter uma maior sequência de jogos. O central dos cónegos acha que Grujic poderá afirmar-se no FC Porto.

"O Grujic tem muita qualidade, tem mostrado no Porto nos grandes jogos. Vai ajudar a seleção com alguma informação de uma ou outra individualidade da seleção portuguesa. Grujic tem capacidade para fazer ainda mais, falta consistência para fazer mais jogos e mostrar ainda mais a qualidade que tem. Quando foi para jogo, foi dos melhores. Vai ficar alguns anos no Porto, tenho a certeza", diz, em entrevista a Bola Branca.

Grujic está emprestado pelo Liverpool ao FC Porto pela segunda temporada, esta época com cláusula de compra obrigatória de 10 milhões de euros. O médio soma 10 jogos esta temporada e uma assistência, frente ao AC Milan na Liga dos Campeões.

Radonjic chegou este verão ao Benfica e Rosic vê com naturalidade o período de adaptação do extremo, que já brilhou num jogo, na opinião do central.

"O Benfica é um grande clube, precisa de tempo para se adaptar. O Grujic já veio no ano passado e no início não foi fácil. Porto, Benfica e Sporting são grandes clubes e é preciso mostrar logo qualidade. Jogou muito bem com o Vizela, não esteve com o Braga, mas o Benfica tem grande qualidade. Até ao fim do campeonato vai ganhar o lugar", termina.

Com passagens pela Roma, Estrela Vermelha, Marselha e Hertha de Berlim, Radonjic soma agora um golo em cinco jogos pelas águias.