FC Porto faz treino com a equipa B para preparar o Feirense

O FC Porto realizou treino conjunto com a equipa B, para preparar o jogo frente ao Feirense, da Taça de Portugal, no próximo dia 20 de novembro.

Face às muitas ausências na equipa, com lesionados e internacionais, Sérgio Conceição e Folha realizaram um treino conjunto.

Pepe e Diogo Costa (Portugal), Fábio Vieira, João Mário, Vítor Ferreira (Portugal, Sub-21), Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México), Mbemba (RD Congo), Marko Grujic (Sérvia), Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau) estiveram ausentes, ao serviço das respetivas seleções.





No boletim clínico, permanecem Marcano (treino integrado condicionado), Wendell (treino condicionado), Matheus Uribe (treino condicionado) e Francisco Conceição (tratamento).



Sérgio Conceição dá folga no fim de semana aos jogadores e voltam ao trabalho na segunda-feira, às 16h00, novamente no Olival.