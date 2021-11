Pinto da Costa. Época "dificilmente poderia ser melhor"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, acredita que a temporada "dificilmente poderia ser melhor" e destaca que o clube é invicto em todas as modalidades.

"O FC Porto chega a novembro, o quarto mês da temporada, numa situação desportiva que dificilmente poderia ser melhor: em todas as modalidades, é líder invicto do respetivo campeonato. No futebol, isso soma-se a uma campanha na Liga dos Campeões que está a decorrer à altura da história do clube, apesar do grau de dificuldade elevadíssimo do grupo, e que nos coloca, neste momento, em posição de qualificação para a fase seguinte", pode ler-se, na revista do clube.



O dirigente portista abordou ainda o Cartão do Adepto, que vai ser discutido em Assembleia da República e poderá ser retirado: "No Parlamento vai decidir-se em breve o destino de uma das mais estapafúrdias medidas tomadas por governantes".

Pinto da Costa deixa elogios à Iniciativa Liberal e ao Partido Comunista, que propuseram o fim do Cartão do Adepto.

"O fim do cartão de adepto foi proposto pela Iniciativa Liberal e pelo Partido Comunista Português, um partido que, talvez por estar mais próximo do povo, compreendeu aquilo que todo o povo do futebol sente: em tempos difíceis como estes que atravessamos, do que o futebol precisa é de incentivos para que cada vez mais gente possa acorrer aos estádios, e não de entraves que não têm qualquer utilidade", pode ler-se.