Eduardo Luís "exige" 80 milhões de euros por Luis Díaz

"Tudo vai depender do dinheiro. Se algum clube 'bater' a cláusula de rescisão, o FC Porto não pode fazer nada e tem de o deixar ir. Se o conseguir manter, isso seria muito bom para o Porto, porque é um jogador importante na equipa. Ele dá nas vistas e chama a atenção de clubes com maior poder financeiro. Tudo vai depender da época que ele fizer e, depois, saber se algum clube vai ter capacidade para pagar essa cláusula [80 milhões de euros]", comenta Eduardo Luís, em entrevista à Renascença .

Melhor marcador do campeonato, "melhor jogador do primeiro terço da Liga", Luis Díaz só deverá sair do FC Porto, no entendimento de Eduardo Luís, pelo valor da cláusula de rescisão, 80 milhões de euros.

Luis Díaz tem nove golos marcados na I Liga, 11 em todas as competições e ainda junta mais duas assistências. Nos Açores, voltou a ser decisivo para a vitória da equipa orientada por Sérgio Conceição sobre o Santa Clara, por 3-0.

Para o antigo jogador do FC Porto, Eduardo Luís, estamos mesmo perante o melhor jogador do primeiro terço do campeonato português.

"É um jogador de grande qualidade, que tem, esta época, um rendimento mais constante, um comportamento extraordinário, marca golos e tem sido determinante nas vitórias do FC Porto. É justíssimo que lhe seja atribuído o título de melhor jogador do primeiro terço da Liga. Tem evoluído muito. O ano passado já tinha demonstrado o seu valor mas esta época está a fazer grandes exibições no Porto e na seleção da Colômbia, sendo decisivo nas duas equipas", conclui.