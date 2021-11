Sérgio Conceição dá a receita para um FC Porto campeão

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a exibição e consequente vitória (0-3) do FC Porto no terreno do Santa Clara, este domingo, a contar para a 11.ª jornada da I Liga.

Em declarações à Sport TV, o treinador salientou que o "jogo muito competente" do FC Porto nos Açores e o bom momento vivido, que "vem do trabalho e da evolução da própria equipa e dos jogadores", devem servir de mapa para a caminhada rumo à conquista do campeonato.

"Temos muitos jovens, uma equipa que nos dá a possibilidade de potenciá-los ao máximo. Estamos a criar um grupo muitíssimo forte. Temos só de dar continuidade. Se queremos ser campeões, temos de ser competentes como fomos hoje [domingo], não só na dinâmica do jogo como no estado de espírito", sublinhou o técnico portista.

Quanto ao jogo em si, Sérgio elogiou a organização defensiva do Santa Clara, realçando, pese embora, que o FC Porto "percebeu sempre como desmontar o adversário".

Na primeira parte, o FC Porto teve oportunidades para ir para o intervalo a ganhar por mais do que um golo, mas foi traído por "alguma falta de discernimento na hora de concluir".

"O Santa Clara sai de forma perigosa para o ataque, mas nunca nos conseguiu perturbar. Entrámos muito bem na segunda parte, com um grande golo. O passe do Otávio, a desmarcação do Luis [Díaz]. Foi fantástico, de uma beleza incrível. Depois, fomos jogando sempre à procura da baliza do adversário, sempre com o Santa Clara competente, mas com um FC Porto muito forte", enalteceu.