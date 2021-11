FC Porto volta a sorrir nos Açores e segura a liderança

Faça "refresh" (F5) para atualizar o minuto.



SANTA CLARA 0-3 FC PORTO

Notas Bola Branca





Nota 1 para Nuno Campos, treinador do Santa Clara. Nota 5 para Sérgio Conceição, treinador do FC Porto. O melhor em campo para a Renascença foi Luis Díaz, do FC Porto.

Paulo Pereira, videoárbitro Bola Branca: "Rui Costa não teve grandes problemas, também não os criou. A expulsão de Allano é perfeitamente justa. Nota 4 para Rui Costa."

APITO FINAL!





93' - AMARELO para Evanilson, do FC Porto.

Três minutos de descontos.

87' - O QUE DEFENDE RICARDO FERNANDES! Evanilson recebe com classe na área e toca para a direita, para Francisco Conceição. O "10" portista temporiza e, no momento certo, remata em jeito, colocado, mas o guarda-redes do Santa Clara estica-se todo para evitar o quarto golo!

84' - Substituição no FC Porto: Saem Taremi, Sérgio Oliveira e Luis Díaz, entram Pepê, Bruno Costa e Fábio Vieira.

83' - Substituição no Santa Clara: Sai Nené, entra Anderson Carvalho.

82' - EVANILSON QUASE FAZ O QUARTO! Francisco Conceição faz magia antes de lançar João Mário na direita. O lateral cruza com regra e esquadro para Evanilson, que mais uma vez erra o gesto técnico e, mesmo à boca da baliza, cabeceia por cima!

79' - Substituição no FC Porto: Saem Grujic e Otávio, entram Vitinha e Francisco Conceição.

77' - GOLOOO!!! FC PORTO! LUIS DÍAZ! GOLO! O Porto toca, toca, toca, passa, passa, passa, e embala o Santa Clara até se abrirem espaços. Zaidu isola Luiz Díaz e o colombiano passa por Ricardo Fernandes com dois toques de classe, antes de rematar para a baliza deserta!





72' - Substituição no Santa Clara: saem Rui Costa, Lincoln e Sagna, entram Luiz Phellype, Júlio Romão e Rafael Ramos.

69' - O canto não dá em nada.

68' - Canto para o Porto, à direita.

66' - Do canto, nada resulta.

65' - Canto para o Santa Clara, à esquerda.

63' - VERMELHO para Allano. É o segundo amarelo para o avançado do Santa Clara, por pisar Grujic. O primeiro tinha sido por protestos.

62' - Substituição no Santa Clara: entra Jean Patric, sai Ricardinho.

59' - QUE PERIGO! QUE ERRO DE DIOGO COSTA! Livre batido para a marca de penálti, o guarda-redes do FC Porto falha completamente o desvio e deixa-se antecipar por João Afonso. No entanto, o central cabeceia, de costas, para fora. Diogo Costa respira de alívio!

59' - Livre para o Santa Clara, descaído para a direita.

58' - MORITA TIRA O PÃO DA BOCA A LUIS DÍAZ! Pontapé longo de Diogo Costa para Otávio, que cruza rasteiro. A bola ultrapassa Evanilson, mas vai direitinha para Luis Díaz. Porém, no último segundo, Morita desvia e impede o colombiano de atirar à baliza deserta.

54' - RICARDO FERNANDES SALVA O TERCEIRO! Sérgio Oliveira bate o canto para o segundo poste, onde Pepe ganha a todos e cabeceia para uma defesa espetacular do guarda-redes do Santa Clara!

53' - Canto para o Porto, à esquerda do ataque.

51' - AMARRA! O QUE FALHA EVANILSON! Tudo muito fácil para o FC Porto na área contrária. Numa série de cabeceamentos, Grujic coloca a bola na cabeça do isolado Evanilson, que manda à figura!

49' - Fora de jogo assinalado a Zaidu, que ainda chegou a meter a bola na baliza. A jogada foi desde logo invalidada, nem foi preciso VAR.

46' - GOLOOO!!! FC PORTO! LUIS DÍAZ! GOLO! Fantástico cruzamento adiantado de Otávio, para a marca de penálti. Luis Díaz adianta-se a toda a defesa do Santa Clara para cabecear, com um belo gesto técnico, para o fundo das redes! Arranque fulgurante para o FC Porto!





SEGUNDA PARTE!

Regressam as equipas. Tudo a postos.

Paulo Pereira, VAR Bola Branca: Aos 35 minutos, Allano cruzou junto à linha de fundo. O árbitro assinalou bola fora, mas não tinha saído. Devia ter sido assinalado pontapé de canto. Mas tem sido uma tarde descansada, Rui Costa tem feito um bom trabalho.



INTERVALO!

45' - NA BARREIRA! Lincoln esbarra o livre na cabeça de Sérgio Oliveira.

45' - AMARELO para Zaidu, que faz uma falta disparatada mesmo no limite da grande área. Livre perigosíssimo para o Santa Clara.

45' - QUE MAL! Allano isola-se na meia direita, mas, em vez de habilitar um dos companheiros, remata de ângulo impossível, por cima.

42' - GOLOOO!!! FC PORTO! SÉRGIO OLIVEIRA! GOLO! Otávio recupera a bola e lança Sérgio Oliveira. O médio avança para a entrada da área, tira um adversário da frente e, de pé esquerdo, solta um remate rasteiro, puxadíssimo ao poste e sem hipótese para Ricardo Fernandes! Está feito o golo!





37' - TÃO PERTO! TÃO PERTO! TÃO PERTO! Luis Díaz faz malabarismos na área, deixando Sagna e Tassano muito mal tratados, antes de cruzar com conta, peso e medida para o segundo poste, onde aparece Otávio a disparar, de primeira e sem deixar cair, a rasar a barra!

34' - A jogada estudada não dá frutos.

34' - Livre para o Porto, ainda distante da área mas em boa zona para cruzamento, descaído para a direita.

33' - À FIGURA! Canto batido para o segundo poste, Grujic ganha nos ares e cabeceia diretamente para as luvas de Ricardo Fernandes.

32' - Canto para o Porto, depois de uma arrancada impressionante de Zaidu. Que velocidade.

30' - QUASE O GOLO! Lançamento para Luis Díaz, que só não marca porque Ricardo antecipa-se e, "in extremis", dá uma palmada na bola para longe!

27' - Do segundo canto, nada surge.

26' - Mais um canto, agora do lado contrário.

26' - Canto para o Porto, à esquerda.

25' - O livre não dá em nada, mas a bola continua portista.

25' - Livre para o Porto, junto à área mas bastante descaído para a esquerda.

24' - UI! Desatenção entre Pepe e Diogo Costa, que sai mal, quase acaba num chapéu do central ao guarda-redes.

21' - QUE FALHANÇO! Evanilson rouba a bola a Tassano e lança para Luiz Díaz, que supera um adversário e atrasa para carreira de tiro. Com tudo para atirar a contar, Sérgio Oliveira remata tortíssimo, para fora!

20' - AMARRA! Zaidu lança Luis Díaz na esquerda e o colombiano vai à linha cruzar, em esforço, para as mãos de Ricardo Fernandes.

18' - SEGURA! À entrada da área, Lincoln tira Mbemba da frente e dispara à baliza, mas Diogo Costa defende.

16' - POR CIMA! Sérgio Oliveira não é Sérgio O-LIVRE-ira, desta vez, e bate sobre a barra.

16' - Livre para o Porto, em zona frontal.

15' - Mbemba em dificuldades. Fábio Cardoso aquece.

14' - Ricardo Fernandes sai dos postes e, embora com algum apuro, afasta com uma sapatada.

13' - Mais um canto para o Porto, novamente à direita.

11' - O QUE FALHA LUIS DÍAZ! Taremi coloca o Luis Díaz na cara do golo, mas o extremo colombiano atira ao lado!

9' - Canto para o Porto, à direita.



6' - QUE PERIGO! Desatenção de Mbemba deixa Ricardinho isolado, mas um passo a mais do avançado anula o perigo.

APITO INICIAL! Sai o Santa Clara!