Uribe não deverá embarcar para os Açores

Uribe está em risco de falhar o próximo jogo do FC Porto, com o Santa Clara, no domingo. O médio colombiano continua a fazer tratamento à lesão na coxa direita, sofrida no jogo com o Boavista e que o afastou do encontro com o Milan, a meio da semana, para a Liga dos Campeões.

Grujic, que foi o melhor em campo para a Renascença em Itália, deverá manter lugar na equipa inicial. Sérgio Oliveira e Vitinha são os outros candidatos principais para os dois lugares no meio-campo.