Grujic pode ser uma "pechincha" para o FC Porto

“Parece-me mais maduro, quando foi contratado pelo Liverpool ainda era muito novo. Com Sérgio Conceição está a evoluir muito no que toca a saber ocupar os espaços”, explica.

O médio, atualmente no Felgueiras, desvaloriza o facto de Grujic nem sempre ser titular no FC Porto, já que “tem entrado”. Paulinho considera que “não há titulares indiscutíveis”, há é que saber “aproveitar as oportunidades”.

Para o futuro imediato, o antigo colega vê Grujic a “jogar ainda mais vezes a titular”, principalmente com a ausência de Mateus Uribe, que continua lesionado e falha o jogo da próxima jornada do campeonato, frente ao Santa Clara.

Em 2015 chegou aos sub-18 do Liverpool e, há três épocas, também passou pelos sub-23 do Wolverhampton. Seguiu-se o Probram, da República Checa, Sanjoanense e Felgueiras, equipa que representa na Liga 3.

O português fala em “faculdade da vida”, onde tem “aprendido muitas coisas” com as experiências que tem tido. Recorda boas experiências na formação do FC Porto, mas deixa os maiores elogios para a passagem por Inglaterra, onde encontrou “escolas muito boas” em que se “aprende muito, não só sobre futebol, mas fora do futebol também”.