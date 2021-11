Firmino em dúvida para o jogo com o FC Porto

Ainda faltam 20 dias, mas as palavras de Jurgen Klopp em relação à condição física de Roberto Firmino não são nada animadoras para o Liverpool. O ponta de lança lesionou-se no jogo com o Atlético de Madrid, a meio da semana, para a Liga dos Campeões, e está fora de combate.

"O Bobby [Roberto Firmino] sofreu uma lesão grave nos gémeos. As notícias não são nada boas. Não sei exatamente quanto tempo ficará fora, mas já sabemos que não estará disponível logo a seguir à pausa para as seleções", revelou Klopp, em conferência de imprensa.

Firmino estava convocado por Tite, para os próximos jogos do Brasil, mas não está disponível e fica em dúvida para o jogo com o FC Porto, marcado para 24 de novembro em Anfield. Os dragões estão na luta pelo apuramento para os oitavos de final. A equipa portuguesa está no 2.º lugar do Grupo B, com cinco pontos. O Atlético surge no 3.º lugar, com quatro. Já qualificado, o Liverpool lidera, com 12. O Milan é último, com um ponto.