Luis Díaz nos convocados da Colômbia, Uribe de fora por lesão

O portista Luis Díaz integra mais uma vez os convocado da seleção colombiana para os próximos compromisos da seleção, de qualificação para o Mundial 2022.

O colega de equipa Matheus Uribe vai falhar os jogos frente ao Paraguai e Brasil por estar a recuperar de lesão. O médio do FC Porto ainda tentou ir a jogo frente ao AC Milan, na noite de quarta-feira, mas não recuperou a tempo.

Uma das novidades das escolhas do selecionador Reinaldo Rueda é o regresso de James Rodríguez, que não era chamado desde 2020. O ex-FC Porto está agora ao serviço do Al Rayyan, do Catar, e mereceu nova convocatória.

A Colômbia está no quarto lugar de qualificação para o Mundial 2022, com 16 pontos. Os próximos dois jogos são no Brasil, a 12 de novembro, e a 16 de novembro, em casa com o Paraguai.