Luis Díaz lamenta falta de eficácia do Porto em Milão

Luis Díaz, avançado do FC Porto, lamentou a falta de eficácia da equipa no empate a um golo com o AC Milan, em San Siro, e destaca mais uma boa prestação coletiva.



"A equipa fez um grande trabalho e dominámos o jogo. Tivemos muitas oportunidades e o jogo teria sido muito diferente se tivessemos concretizado mais algumas. Felicito os meus companheiros, porque preparamos bem o jogo e fizemos uma grande partida", disse, à Eleven Sports.

O internacional colombiano diz-se "orgulhoso" por mais um golo na Champions: "Quero ajudar a equipa, é mais um golo que me deixa feliz e orgulhoso, mas o mais importante é a equipa".

Segue-se o Liverpool, que voltou a golear o Porto no Dragão. Díaz pede mais eficácia.

"Vamos preparar esse jogo, sabemos que vai ser muito difícil, como todos estes jogos, mas temos de ser inteligentes e concretizar as nossas oportunidades", termina.