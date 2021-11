Jardel recorda noite épica em Milão e antevê manchetes de nova vitória do FC Porto

Aos 74 minutos, o FC Porto estava a perder em Milão e corria o risco de começar a fase de grupos da Champions 96/97 com uma derrota. No entanto, no último quarto de hora, um menino de 22 anos, acabado de chegar do Brasil, decidiu a partida para os dragões, com dois golos e uma reviravolta épica diante daquele que era, na altura, o campeão italiano.

Depois de Marco Simone e Weah, Artur e Jardel maracam em San Siro e o FC Porto ganhou, por 2-3. Contra todas as expectativas, a equipa portuguesa venceu um grupo que tinha, ainda, as equipas do Milan, Gotemburgo e Rosenborg.

O plantel portista tinha jogadores como Jardel, Zahovic, João Pinto, Jorge Costa, Aloísio, Fernando Mendes, Rui Barros, Domigos, Drulovic e Sérgio Conceição, entre outros. Em Bola Branca, Super Mário relembra a noite em que silenciou San Siro.

"Lembro-me quando o Joaquim Teixeira [adjunto de António Oliveira] me chamou e disse: 'Entra que vais marcar um golo'. Eu respondi: 'Não vou marcar um, vou marcar dois!'. Graças a Deus, esses dois golos ainda hoje são lembrados, tal como os que fiz em Camp Nou, no Bernabéu ou em Munique. Golos muito importantes que ajudaram a equipa. Tive a oportunidade de vestir a camisola do FC Porto, clube que me abriu as portas do futebol mundial. Devo muito ao clube, a Pinto da Costa e a todos os que me ajudaram", refere.