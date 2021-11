FC Porto vence em Milão e segue líder na Youth League

O FC Porto voltou a bater o AC Milan, em Itália, por 1-0, e continua líder do grupo B da Youth League, a Liga dos Campeões do escalão de sub-19.

Depois de ter vencido no Olival por 3-1 na jornada anterior, os portistas voltaram a bater a equipa italiana. Diogo Abreu, de penálti aos 73 minutos de jogo, marcou o único golo da partida, que deu os três pontos ao FC Porto.

Os dragões, a única equipa portuguesa a vencer a Youth League em 2018/19, lideram o grupo com 10 pontos em quatro jogos disputados. O AC Milan é último, apenas com um ponto.

As equipas principais de AC Milan e FC Porto defrontam-se às 17h45, no San Siro, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.