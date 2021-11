Mário Jardel coloca FC Porto e Sporting lado a lado na luta pelo título e não atribui vantagem a qualquer um dos clubes que representou. Dragões e leões partilham a liderança da I Liga, depois de terem ultrapassado o Benfica na última jornada, beneficiando do empate dos encarnados no Estoril.

O antigo avançado, em entrevista à Renascença, sublinha que "Porto e Sporting estão fortes e são candidatos ao título".

"O FC Porto está muito consistente. O Sporting tem excelentes jogadores mas falha um pouco na finalização", avalia. Os dois clubes estão na frente do campeonato, com os mesmos pontos, mas com vantagem do FC Porto sobre os campeões nacionais, na diferença de golos.