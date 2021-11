Wendell, Marcano e Uribe falham último treino antes do Milan

Wendell, Iván Marcano e Matheus Uribe são as baixas do FC Porto, na véspera da visita ao AC Milan, a contar para a quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social do último treino de preparação para a partida com os italianos, foi possível verificar a ausência dos três jogadores.

Wendell lesionou-se na receção, precisamente, ao Milan, da primeira volta. Uribe, uma lesão muscular, e Marcano, uma entorse, segundo Sérgio Conceição, magoaram-se frente ao Boavista, no sábado.

O AC Milan-FC Porto está marcado para quarta-feira, às 17h45, em San Siro. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.