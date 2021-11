Villas-Boas confia no "implacável" Sérgio Conceição para bater o AC Milan

André Villas-Boas acredita que Sérgio Conceição pode conduzir o FC Porto a nova "noite de glória" na Liga dos Campeões frente ao AC Milan.

Em entrevista à Renascença, à margem da Web Summit, esta terça-feira, o adepto e antigo treinador dos dragões destacou que o encontro em San Siro "é mais uma possibilidade para o FC Porto demonstrar a sua força".

"O Sérgio [Conceição] nisso é implacável, eu senti isso enquanto treinador do Marselha. As equipas que ele monta e a equipa do FC Porto que ele monta para a Liga dos Campeões são equipas muito duras, muito competitivas. Essa competitividade e a transmissão dessa mensagem de agressividade que ele tem para com os jogadores pode fazer com que o FC Porto obtenha um resultado positivo em San Siro", declarou.

Villas-Boas realçou, também, um aspeto em que Sérgio Conceição "é muito bom" - manter os jogadores "nos píncaros da concentração". Algo que deixa o antigo técnico portista "confiante num bom resultado" num jogo "muito, muito importante" para a continuidade na Champions.

"Esperemos que seja mais uma noite de glória para o Porto", desejou.

Urgência em ser campeão, "pela estabilidade" do Porto

A nível interno, André Villas-Boas sublinhou a importância de o FC Porto voltar a sagrar-se campeão nacional, para a saúde do clube.

"Temos necessidade de voltar a ganhar, pelo equilíbrio e pela estabilidade do clube. É um ano muito importante para o FC Porto", assinalou.

Os candidatos ao título "estão muito juntos" e a liderança já mudou de mãos mais do que uma vez. Neste momento, o FC Porto lidera, em igualdade pontual com o Sporting, com mais um ponto do que o Benfica.

Campeão pelo FC Porto em 2010/11, Villas-Boas sabe do que fala quando refere que, após agarrar o primeiro lugar, não se deve largá-lo:

"É cedo, vamos ver para onde é que caminha o título. Espero que vá ao encontro do FC Porto. Normalmente, quando se apanha o primeiro lugar, é importante lá ficar. Espero que assim seja até ao fim da época."

AC Milan-FC Porto joga-se na quarta-feira, às 17h45, em San Siro. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.