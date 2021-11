Sérgio pede "inteligência emocional" ao FC Porto para triunfar em Milão

Sérgio Conceição considera que o FC Porto terá de ser emocionalmente inteligente e aguentar a pressão dos primeiros 15 minutos para conseguir levar os três pontos do terreno do AC Milan. Uma das chaves da vitória é impedir que os italianos tenham muita bola no meio-campo portista.

Na antevisão ao jogo da quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões, esta terça-feira, o treinador do FC Porto salientou que "as expectativas são sempre as mesmas, independentemente da competição e do adversário: ganhar". Questionado se, para tal, os dragões teriam de ser cínicos em San Siro, Sérgio respondeu com inteligência emocional.